En el próximo mes más o menos, millones de votantes del Partido Republicano tendrían que replantearse su lealtad a Trump y tal vez sus opciones de vida. Nikki Haley felicitó a Trump por su victoria en las primarias de New Hampshire el martes - pero también dijo que no renunciaba a su campaña todavía, declarando: "Esta carrera está lejos de terminar." En opinión de muchos expertos, está prácticamente acabada. Pero, técnicamente, no lo está. Hasta ahora sólo han votado dos pequeños estados, con una ínfima parte de los delegados que ...