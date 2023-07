"Me han gritado maricón de mierda": un concejal de Soria responde al intento de Vox de quitar la bandera LGTBI

Publicado hace 1 hora por Esteban_Rosador a eldiario.es

Eder García se ha emocionado durante su intervención después de que el edil de Vox dijera que la homofobia estructural no existe.“Yo he ido de la mano con mi novio y me han gritado desde un coche 'asquerosos', 'maricones de mierda'. Eso ocurre y si no lo sabe, se lo cuento”, ha respondido el responsable del área de Acción Social y de Juventud en el Ayuntamiento de Soria (PSOE), Eder García, al concejal de Vox, Fernando Castillo, que ha pedido la no utilización de la bandera LGTBI en el exterior de los edificios y espacios públicos.