Según el portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, no podemos afirmar que estemos ante el octubre más cálido de todos los tiempos en las Islas porque "la historia tiene miles de años", "La historia no nació ayer, tiene miles de años. Cuando me hablan de que la temperatura de Canarias nunca ha tenido estos niveles, señorías, les recuerdo que Canarias nació de la lava y podemos hablar con los compañeros palmeros... ¿A qué hacía una temperatura mucho mayor en la lava que la que hace actualmente?"