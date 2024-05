Publicado hace 55 minutos por Beltenebros a infolibre.es

Me cuentan que hoy, justo hoy, 26 de mayo, el PP ha convocado una gran manifestación en Madrid para defender el Estado de Derecho. Si me leen Feijóo, Rajoy o el mismo Aznar espero que se acuerden de lo que pasó justo hace hoy 21 años… Como no creo que ese día esté en su memoria, se lo digo yo: murió mi hijo junto a sus 61 compañeros cuando venían de cumplir una misión internacional en Afganistán. Allá fueron enviados por el Estado de Derecho que hoy van a reivindicar sin importarles que sus militares volaran hasta allí sin seguro y sin...