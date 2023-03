Una guía para entender la reforma judicial de Netanyahu que fractura a Israel

Publicado hace 1 hora por dmeijide a france24.com

Israel enfrenta una grave crisis interna. La coalición gobernante de extrema derecha está impulsando proyectos de ley que no solo debilitarían el sistema judicial, sino que le darían casi todo el poder al ejecutivo de turno. Aunque estos cambios radicales no se frenarían ahí. ¿Qué dictan en concreto estas propuestas? ¿Por qué Netanyahu y sus ministros actúan contra el Supremo y los manifestantes? ¿Cuál será el impacto? Se lo explicamos en esta guía. '¡De-mo-cra-cia!'. No existe hoy protesta israelí que no clame, estirando cada sílaba