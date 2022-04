La guerra contra la democracia (John Pilger) [Documental]

Publicado hace 36 minutos por HuesosRojos a johnpilger.com

Documental dirigido por prestigioso periodista John Pilger y Christopher Martin; en "La guerra contra la democracia" se muestra la historia del manipulación de países latinoamericanos por Estados Unidos durante los últimos 50 años, inclusive la verdad detrás del derrocamiento del Presidente de Venezuela Hugo Chávez en 2002. Su título (The War on Democracy) es una ironía al concepto de "war on terrorism". Igualmente se describe la participación de la CIA en los golpes de estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala y Salvador Allende en Chile.