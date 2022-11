La Guerra Civil, según Feijóo

Publicado hace 48 minutos por MiguelDeUnamano a eldiario.es

Definitivamente, no tienen remedio. Nacieron de los rescoldos del franquismo y no logran –peor aún: no dan señales de que vayan a lograrlo en el corto plazo- cortar el cordón umbilical que los conecta con la sublevación del 36 y la feroz dictadura que sumió a España en la etapa más sombría de su historia reciente. “Hace 80 años, nuestros abuelos se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron nuestros abuelos hace 80 años”.