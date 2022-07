La gran promesa del triatlón español denuncia el trato indignante que recibe en la piscina de su pueblo pese a su estatus de deportista de elite

Publicado hace 41 minutos por cd_autoreverse a diariodeltriatlon.es

Sergio Baxter, ganador el pasado fin de semana con 21 años de la Copa del Mundo de Pontevedra, explica una situación incomprensible teniendo en cuenta su palmarés internacional. "En las pocas veces que paso por casa, en la piscina de verano no me facilitan una calle para nadar", se queja. No se le permite, además, hacerlo de forma gratuita y no se le da ningún trato especial al triatleta. "Voy pagando a entrenar (debe abonar 3,50 euros por cada baño), pero ni siquiera me ponen una calle decente con corcheras para que no esté cruzando la gente