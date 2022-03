El Gobierno traslada a las CCAA que no bajará impuestos a la energía

El Gobierno ha trasladado este lunes a las comunidades autónomas que no bajará impuestos a la energía, tal como relatan a THE OBJECTIVE fuentes autonómicas presentes en la reunión. «El Gobierno prefiere cobrar el impuesto y luego dar ayudas», indican. Las autonomías se quejan también de que de la reunión con todas las CCAA y representantes de los municipios, han salido sin saber qué piensa hacer el Ejecutivo. «No han traído ni un papel ni ninguna propuesta, sólo sabemos que no van a bar impuestos a la energía», explica a este diario...