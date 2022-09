El Gobierno minimiza el incumplimiento del Poder Judicial y cree que nombrará a sus magistrados del Constitucional

Publicado hace 45 minutos por Pumbyx a eldiario.es

El Gobierno no quiere presionar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y excusa que incumpla la ley al no designar hoy a los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. El plazo de la norma que aprobaron las Cortes concluía el 13 de septiembre. En el Ejecutivo se muestran convencidos de que el órgano de gobierno de los jueces hará su designación “en los próximos días” y minimizan el hecho de que esté saltándose la ley desde este mismo martes. “El Gobierno no contempla otro escenario que el órgano de gobierno de los jue...