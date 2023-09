El Gobierno descartó la amnistía por ser inconstitucional: "Es suprimir el poder judicial"

Publicado hace 1 hora por tdgwho a elconfidencial.com

La vicepresidenta Calvo rechazó tajante la medida en el Senado en abril de 2021. El exministro de Justicia Campo, hoy magistrado en el TC, también la enterró. "No cabe en la Constitución". Lo mismo hicieron Marlaska o Iceta "El independentismo pedía la amnistía y pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido la amnistía y no hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá", afirmó Sánchez en La Sexta solo tres días antes de las elecciones generales.