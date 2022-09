Publicado hace 31 minutos por Paladio a elmostrador.cl

Después de la precipitada caída de la ex asesora de la Presidencia, Lucía Dammert, y ante la publicación de un artículo que relacionaba directamente a la socióloga con el ex zar antidrogas, Genaro García Luna, actualmente preso e investigado por la Fiscalía de Nueva York por sus vínculos con el temido Cartel de narcotráfico de Sinaloa, La Moneda guardó un celoso silencio que no ha hecho más que confirmar tácitamente la efectividad de tales vínculos.