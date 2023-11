Un gobierno para los amigos de Pedro

Publicado hace 1 hora por Murciegalo a ctxt.es

"Crsispación y polarización no significan lo mismo, pero vienen a decir algo muy parecido: que estamos molestando a ciertas personas importantes –y de derechas– con nuestras cosas y eso no puede ser. Por ejemplo, no hubo crispación ni polarización cuando bajo el Gobierno de M. Rajoy se alcanzaron máximos terroríficos en las tasas de desempleo o de pobreza, porque fracturar a la sociedad y dividirla entre los que consiguen comer y los que tienen que rebuscar sobras en la basura no es ni la cuarta parte de problemático..."