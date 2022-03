Global Times: "Queriendo frenar el comercio entre China y Rusia, ¿acaso piensa EE.UU. que es Dios?"

En un mensaje grabado y publicado este lunes por Global Times, el periodista, exredactor jefe y el secretario del partido del diario chino, Hu Xijin, expresó que Pekín no tiene la intención de cumplir las exigencias de Washington a costa de sus relaciones con Moscú. El periodista chino comentó las informaciones difundidas este lunes por varios medios occidentales, entre ellos Financial Times y The New York Times, que afirmaron, citando a funcionarios estadounidenses, que Rusia pidió que China proporcionara asistencia militar a su operativo en