Publicado hace 1 hora por Cuchipanda a vientosur.info

El falso giro hacia la izquierda de Sánchez no cortocircuitará la crisis: solo es el preludio, quizás tranquilizador para algunos espíritus apoltronados, del desastre. Un desastre, que, por cierto, no se limitará a la cuestión salarial y a la pérdida de poder adquisitivo. Este otoño será agitado. Las brutales temperaturas que estamos viviendo este verano nos recuerdan que no hay salida posible con reducir la política a “mitigar los efectos”, sin abordar las causas.