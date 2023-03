Génova revive la idea de expulsar a Javier Maroto después de las elecciones por su «oportunismo»

Publicado hace 1 hora por Javier_Lothbrok a moncloa.com

El senador Javier Maroto no deja de hacer méritos para que le saquen del partido. Alberto Núñez Feijoo le mantuvo exclusivamente porque necesitaba un mayordomo que le enseñara cómo funcionaba el Senado. Ya lo tiene difícil con su aterrizaje en Madrid, así que ante la duda de si sacarle o no del partido tomó la segunda opción. Sin embargo, no dejan de verse mensajes que marcan cómo es el perfil de Maroto. Es un superviviente que hace lo que sea con tal de mantenerse en la política, según fuentes del partido.