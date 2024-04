Publicado hace 49 minutos por nereira a elconfidencial.com

Feijóo no dará un paso atrás en la ofensiva contra Sánchez. Pese a la conmoción por el inesperado giro del presidente del Gobierno, que despejará el próximo lunes la incógnita de si seguirá o no al frente de la Moncloa, el PP sube la apuesta y ratifica su intención de llevarle a los tribunales para dirimir su "responsabilidad" en un posible conflicto de intereses por no inhibirse en el histórico rescate de 475 millones de euros a Air Europa pese a los vínculos de la compañía con su mujer.