Publicado hace 1 hora por focamonje a elperiodico.com

El 'president' aterriza en Corea del Sur para estrechar los vínculos de la Generalitat con Asia Aragonès: "No estamos inaugurando una delegación más, estamos haciendo un gran salto adelante." Para el año que viene tiene previsto poner en marcha la delegación de Japón, que ya está creada -forma parte de las 21 totales-, pero que aún no está operativa. Pero no se quedará aquí, ya que el president este lunes ha anunciado dos más: una en el sud-este asiático y otra en el subcontinente indio.