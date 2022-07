Gamarra y Olona apoyan a Lastra y critican que tenga que dimitir por estar embarazada

Publicado hace 1 hora por nereira a elindependiente.com

El PP ha criticado la renuncia al asegurar que un embarazado de riesgo no debería ser un motivo para abandonar un puesto de trabajo. «Este no es el camino de la igualdad, es la baja con reincorporación en sus funciones», ha sentenciado Cuca Gamarra.En la misma línea que Macarena Olona, de Vox, que ha asegurado en su cuenta de Twitter que «una mujer no debería verse obligada a dimitir por su embarazo».