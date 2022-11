Publicado hace 22 minutos por suzy a ultimahora.es

El tema no es menor porque se trata de un estado de ánimo en sujetos que residen en un país democrático: ¿queda, en nuestro país, algún momento del día que no esté sometido a vigilancia? ¿Queda, en nuestro país, algún acto humano que no esté sometido a reglamento?