Fuera de control. - Aurelien [EnG]

Publicado hace 1 hora por MaKaNaS

Puede resultar sorprendente oír esto, dada la cantidad de esfuerzo que se ha dedicado durante décadas a la “gestión de crisis”. Si no tiene nada más que hacer y una semana libre, puede inscribirse en un curso sobre gestión de crisis organizado por las Naciones Unidas o por uno de los numerosos países y organizaciones donantes. Aprenderá mucho sobre la teoría de cómo surgen las crisis y cómo pueden (también en teoría) resolverse. Lo que no aprenderá son las lecciones de ninguna crisis particular, de la última generación, que se haya resuelto, y