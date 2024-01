¿Qué fruta le gusta más al PP? El pero

Publicado hace 26 minutos por Delay a noticiasdegipuzkoa.eus

Al contrario que la fruta, al PP “no le gustan” las agresiones ‘pero’ responsabiliza de ellas a los agredidos. No las justifica ‘pero’ dice que ellos también las sufren y que cuando les agreden a ellos los demás no las condenan. En el PP son partidarios de los acuerdos ‘pero’ solo como ellos los entienden. Quieren reformar el Poder Judicial ‘pero’ con sus condiciones. No quieren mediadores ‘pero’ a veces les vienen bien. No negocian con los independentistas ‘pero’ abren cauces de diálogo con ellos. Son muy constitucionalistas ‘pero’...