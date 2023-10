Publicado hace 35 minutos por nereira a cadenaser.com

El pleno de este jueves confirmó que los equilibrios son posibles: el concejal de Vox pasó al grupo de los no adscritos, abandonando la formación por la que se presentó. Eso supone que el PP ya no gobierna en Baza con Vox por lo que desaparece la línea roja establecida para garantizar el apoyo de la concejala independiente.Rafael Azor ya no es concejal de Vox en Baza, pero eso no cambia su pensamiento político. Si en un pleno de la pasada legislatura, el edil lanzó graves acusaciones machistas, ahora directamente se ha comparado con Franco