Francisco de Quevedo (1580-1645) fue una destacada figura del Siglo de Oro de la literatura española. No solamente fue un autor relevante, sino también un pensador brillante cuyas penetrantes reflexiones persisten hasta la fecha. Una de esas famosas frases que nos dejó se puede resumir en los términos coloquiales actuales: “hay más tontos que botellines”, una expresión que no hace más que confirmar su aseveración de que “Todos los que parecen estúpidos, lo son y además lo son la mitad de los que no lo parecen”.