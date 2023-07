¿Por qué Francisco Ibáñez borró a los políticos de sus viñetas?

Publicado hace 1 hora por g3_g3 a diariosur.es

Los políticos de hoy ¿le hacen la misma gracia?: F.I. Ya no me hacen ni reír ni llorar: me la… Iba a decir una palabrota gorda [ríe]. Con los años que tengo encima, ya paso de muchas cosas. La parte política que sale en los periódicos no la leo porque no me interesa lo que dicen, todos mienten o dicen tontadas. Así que: ¡fuera, fuera! Cuando pintaba gags de políticos, lo hacía por darles actualidad, pero los políticos están bien en las viñetas de humor de los periódicos. En mis historietas, no hacen ninguna puñetera falta.