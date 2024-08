Publicado hace 1 hora por candonga1 a vilaweb.cat

No solo se niega a aplicarla a los dirigentes políticos del Primero de Octubre condenados o perseguidos por malversación, empezando por el presidente Carles Puigdemont , sino que bloquea la opción de recurso en el Tribunal Constitucional. Aún hoy, el juez instructor Pablo Llarena no ha resuelto los recursos de reforma que Puigdemont y los consejeros Toni Comín y Lluís Puig presentaron, hace más de un mes, contra la decisión de no amnistiarles. Y Manuel Marchena mantiene congelados los recursos de súplica de los expresos políticos.