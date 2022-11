Filtrados los audios de la dimisión de Raúl Serna, coordinador de Vox en la Vega Baja de Alicante: «Son gentuza que actúan en plan mafioso»

Publicado hace 1 hora por Protochoc a agencia6.com

El lunes 21 de Noviembre la dirección provincial de Vox Alicante recibía la carta de renuncia y baja del partido de Raúl Serna Norte. «Yo no puedo más con esta situación de Alicante, esto es una catástrofe no, lo siguiente«, comienza Serna «esto no se puede aguantar ya, aquí todo está enfocado al culo de Ana (Vega), no tienen un plan, no tienen una estrategia para las municipales, Si los municipios no sacan ningún concejal a ellos se lo trae al pairo (…) pero ellos ya tendrán su silla con su puestecico. Son gentuza que actúan en plan mafioso«.