Ferreras sobre la falsa cuenta de Iglesias: «Inda, voy con ello, pero es demasiado burdo»

Publicado hace 2 días por candonga1 a cronicalibre.com

Ferreras: Tú ya sabes que a Eduardo [Inda] le quiero… le quiero un huevo, le quiero como a un hermano. Villarejo: Anda, ¿tendrás dudas de que yo no le quiero? F: Y él a tí también, a ti también V: Además es u tío valiente, echaó ‘pa lante’ (sic), un zumbao total... pero a mí me gusta. F: A veces yo le digo: “Frío, frío… tienes que ser más frío” V: No, él no puede evitarlo, es un vehemente.