Ferrán Monegal hace la lectura que nadie ha hecho de lo de Silvia Intxaurrondo y Feijóo

"Ha habido una lectura que la clase periodística no ha hecho. Han ensalzado a Silvia, yo el primero desde aquí, pero hay algo que el periodismo olvida: gracias a la intervención de Silvia hemos comprendido que eso ya no se hacía, que eso no se practica, que eso de preguntarle al político y hacer la repregunta y decirle 'no, señor, sus datos son equivocados, yo tengo los datos ciertos', que eso prácticamente en el oficio, salvo honrosas excepciones, ya no se hace"