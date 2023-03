Publicado hace 1 hora por nereira a elindependiente.com

El cuartel general de los populares no moverá ficha con respecto al ex ministro Jorge Fernández Díaz hasta que haya condena firme por Kitchen y aún en ese caso no está claro que la situación se sustancie con su expulsión del Partido Popular. Suspendido de militancia desde 2021, cuando se le procesó acusado de prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación, Génova está a la espera de que «haya un pronunciamiento judicial» y «si es condenado, habrá que ver de porqué se le condena»...