Feijóo se reunirá con Abascal tras las elecciones de Andalucía para fijar la relación con Vox

Publicado hace 7 horas por scor a elconfidencial.com

El debate en el partido no es cuántos diputados “logrará Juanma”, sino qué tope tiene Vox. Los de Santiago Abascal son la verdadera preocupación tanto en Génova como entre los cuadros medios. Ahora la media de las encuestas les da en torno a los 50 diputados, a falta de cinco para no depender de la ultraderecha. Si no se alcanza, habrá que empezar a negociar y eso marcará la relación con Vox para el futuro.