Feijóo recuerda a Vox que no permitir gobiernos del PP es "prolongar el sanchismo"

"Hay que dejar gobernar al que gana. Nosotros hemos dejado gobernar al PSOE en Barcelona, en Vitoria, en Guipúzcoa, a pesar de que no nos lo agradecen. "Lo que pasa en Murcia puede ser un aviso a lo que me podría pasar a mí" el 23 de julio ha reconocido el presidente de los populares. "Los españoles tienen la llave para que eso no ocurra", ha sentenciado. "Los españoles tendrán dos posibilidades: un gobierno con Sánchez y los independentistas o un gobierno del PP". Según los cálculos Feijóo, el PP estaría a "25 escaños" de la mayoría.