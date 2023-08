Feijóo se queda solo: hasta Vox reconoce públicamente que no hay posibilidades de llegar al Gobierno

Publicado hace 1 hora por nereira a diariocritico.com

Primero fue el PNV, que dijo 'no' al PP por tener que contar con Vox como socio necesario para investir presidente a Alberto Núñez Feijóo y llegar al Gobierno. Después fue Coalición Canaria, bajo el mismo argumento. Visto lo visto, UPN (los regionalistas conservadores navarros) lanzó el mensaje claro a Feijóo: que dejara de considerar una posibilidad ser presidente porque no tenía apoyos. Ahora ha sido ya el último implicado en esta posible sociedad de las derechas quien deja claro que no hay posibilidades de formar gobierno: Vox.