Feijóo oculta sus bienes y sus males

Publicado hace 54 minutos por oghaio a blogs.publico.es

Feijóo ha dejado el Senado sin prestar su declaración de bienes, aunque hace ya meses se la exigió el presidente de la Cámara Alta. Yo no sé si Alberto Núñez Feijóo ha sido un consciente y beneficiario socio de narcotraficantes o no, pero que no nos haya contado aun cuánto tiene de patrimonio, a mí me da por cantar eso de dónde saca pá tanto como destaca.