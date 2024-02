Feijóo se la juega, pero no por Galicia

Publicado hace 17 minutos por nereira a clm24.es

Mis interlocutores cercanos al PP no acaban de comprender los volantazos frente a los contactos con Puigdemont y Junts, la comprensión, ahora, de los indultos, las dudas (también ahora) sobre si el 'procés' implicó o no actos de terrorismo... Giros de posición no del todo bien explicados, a mi juicio, a esa militancia que ya no aguanta más de lo que se practica desde La Moncloa, pero que no ve tan cerca el relevo.