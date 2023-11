Feijóo, Ayuso y la traición pasiva

Publicado hace 36 minutos por Delay a blogs.publico.es

Ayuso, creen, ha podido obtener una holgada mayoría absoluta sin los votos de ninguno de los familiares y allegados de las víctimas más vulnerables de la pandemia. De lo que ya no están tan seguros es de que pueda mantenerla si esa estrategia que escapaba a todo derecho humano llega a juicio y se conocen a viva voz las atrocidades cometidas, una y otra vez, y en más residencias, y en más seres humanos ... hasta 7.291. Feijóo puede regodearse, no obstante, de quitarse de encima a una adversaria interna, a la que no dudará en traicionar llegado..