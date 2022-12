Feijóo se ausenta de la votación del 35% de los asuntos sometidos a Pleno en el Senado

Publicado hace 33 minutos por blodhemn a infolibre.es

Ocupa un asiento en representación de Galicia, comunidad a la que prometió seguir representando, pero no ha planteado ninguna iniciativa relacionada con la comunidad que le eligió. Se ha ausentado de votaciones de asuntos a los que ha dado extraordinaria relevancia, como la reforma del Poder Judicial que devolvió al CGPJ la facultad de designar representantes en el TC estando en funciones. El régimen disciplinario del Senado no prevé ninguna sanción para los senadores que no acuden a las sesiones o que no participan en las votaciones.