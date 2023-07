Feijóo asegura que si tiene ministros de Vox los cesará llegado el caso

Publicado hace 42 minutos por bonobo a elindependiente.com

El objetivo es un gobierno monocolor con más de 160 diputados. Ahí es donde se instala el candidato del PP a la presidencia del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, de cara al 23-J. Pero aún así, no ha rehuido la posibilidad de una coalición con Vox cuando, al ser interrogado sobre el hecho de que Pedro Sánchez no cesó a su ministra de Igualdad, Irene Montero, para mantener la coalición de Gobierno, ha explicitado que «si me encuentro con un ministro de Vox con la situación que ha tenido Sánchez, claro que lo hubiera cesado».