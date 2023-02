Familias y banca se juegan 10.000 millones en la disputa entre UP y Calviño sobre la congelación de las hipotecas

Publicado hace 28 minutos por DavidEF a publico.es

La polémica sobre la procedencia de congelar o no las hipotecas no se reduce a otra de las diferencias ideológicas entre los socios de Gobierno, con Yolanda Díaz e Ione Belarra como principales voces de UP y con Nadia Calviño por parte del PSOE, sino que tiene implicaciones de calado para las economías domésticas: se trata de una disputa sobre si la banca ha de cobrar o las familias deben no pagar una factura (creciente) de en torno a 10.000 millones de euros anuales en intereses.