Si se fallece, el voto no se computa «porque los muertos no votan»

Es curioso cómo, si se incluyen dos papeletas del mismo partido, el voto se considera válido (aunque, lógicamente, computa como uno), mientras que si hay dos o más de diferentes partidos, se anula. Si se fallece antes de la votación, el voto no se anula, simplemente no se computa «porque los muertos no votan», expone Ignacio Espinosa.