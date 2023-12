Publicado hace 1 hora por Delay a facua.org

FACUA Madrid ha vuelto a requerir por escrito a la Consejería a que brinde una solución a las familias que no solicitaron las becas comedor al pensar que no se cumplían los requisitos, la asociación considera que la falta de información clara sobre ello no puede repercutir en los alumnos que más lo necesitan, más aún cuando desde el gobierno regional resolvió las presentadas sin analizar si estos cumplen o no lo exigido. En ese sentido, la asociación también ha mostrado su preocupación ya que muchos solicitantes, creyendo que se les había...