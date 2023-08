El exvicepresidente de Vox pide la dimisión de Abascal por "ser un vago" y "seguir veraneando" mientras el partido se hunde

Publicado hace 1 hora por nereira a elplural.com

El ex vicepresidente de Vox Juan Jara ha hecho unas declaraciones insólitas sobre el dirigente de extrema derecha. "A Abascal no le gusta trabajar, le gusta vivir bien, le gusta el mar, los barcos, la playa, el comer, el entrar y salir, como a cualquier español o española de bien". "Abascal tiene un grave problema de pereza. No le gusta trabajar. Le gusta vivir bien, pero no le gusta trabajar. Y este país necesita gente que trabaje por España. Necesitamos gente que se deje el alma, que se deje la vida. Esto no es un trabajo a tiempo parcial".