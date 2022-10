Publicado hace 1 hora por nereira a eldiadecordoba.es

El exportavoz de Ciudadanos en la Diputación de Córdoba y concejal de Cs en el Ayuntamiento de Pedro Abad, Miguel Castellano, participó este fin de semana en el encuentro-festival organizado por Vox en Madrid bajo el nombre Viva 22, y lo hizo convertido en Luis de Góngora.Ciudadanos "representaba unas ideas con las que me sentía identificado"; no obstante, a su juicio, el partido naranja "ha ido dejando esas banderas" y, en consecuencia, considera que Vox "representa esas cuestiones que siempre he defendido".