El excoordinador de Vox en Gavà condenado a prisión por una paliza

Publicado hace 34 minutos por Kaminasama a metropoliabierta.elespanol.com

Santiago Contreras, ex coordinador y ex candidato de Vox en Gavà en las elecciones de 2019, ha sido condenado a prisión por una salvaje agresión homófoba y racista. Hace unos años Contreras se hizo conocido por su aparición en el mítico programa de citas First Dates, donde llamó maricones a una pareja que estaba cenando a su lado. Su historial delictivo incluye dos detenciones, tres identificaciones y ocho denuncias.