Publicado hace 1 hora por Cam_avm_39 a salamanca24horas.com

La gota que ‘colma el vaso’ ha llegado este viernes, cuando la asesora ha enviado al Ayuntamiento la factura por ese contrato personal adjudicado para el estudio de viabilidad. En ia factura aparece su nombre y su DNI, pero ninguna dirección de facturación, ni empresa, a pesar de ‘decorar’ el documento con un membrete propio de una mercantil. Una factura y un contrato que podría no ajustar a la legalidad, ya que la asesora no está dada de alta de autónomos, ya que dejó de estarlo en 2017, por lo que no podría emitir una factura de este tipo.