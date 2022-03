Publicado hace 1 hora por Junchi a generaldavila.com

Ahora es cuando me entero que vivo a 2.500 kilómetros de las más de 6000 ojivas nucleares soviéticas y de que el PIB español es parecido al ruso, si bien, per cápita, este no llega a 9.000 rublos anuales y el nuestro supera los 25.000.