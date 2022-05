La Eurocámara dice ahora que no puede verificar las credenciales de Puigdemont, Comín, Ponsatí y Solé por no haber jurado la Constitución

Publicado hace 53 minutos por Ergo a eldiario.es

“Lo que nosotros decimos es que hay 49 eurodiputados verificados, y otros cuatro que no”, ha dicho Vázquez: “Una cosa es el acta y otra la verificación. Y no tienen aprobadas las credenciales: hay que esperar a la autoridad competente, que es la Junta Electoral Central. La comisión de Asuntos Jurídicos informa a la presidenta, y la presidenta pregunta a la JEC”. “El acta no se les ha retirado”, dice el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos: “Decimos que su credencial no es verificable. Hay que ir al órgano competente.