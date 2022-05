Publicado hace 1 hora por Ripio a elsaltodiario.com

El 30% del personal sanitario no tiene contratos fijos. La temporalidad en fraude de ley provoca que algunos médicos lleven más de 10 años en situación eventual. “Las tasas de reposición estuvieron muchos años congeladas, no se reponían las plantillas. Como no podían reponer a todas esas personas, contrataban con carácter temporal por necesidades del servicio” .