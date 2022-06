«Estoy cansado de que me insulten desde los coches», asegura Aurelio Martín, Izquierda Unida de Gijón

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a elcomercio.es

Los concejales de Obras Públicas y Movilidad evitan dar plazos para el comienzo de las obras de reposición del tráfico. «Estoy un poco hasta las narices. Me insultan desde los coches. Estoy cansado y preocupado. Hay que tener cuidado de que después de los insultos no haya otras cosas», relató Martín con cierta emoción. «¿Lo siguiente será una agresión? Espero que no haya ningún partido que lo justifique», apuntó. El concejal de Izquierda Unida ha sido durante meses el principal foco de las críticas vecinales y políticas.