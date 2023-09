¿Está mi empresa obligada a darme el permiso parental de 8 semanas?

Publicado hace 1 hora por SCIPIX a yonorenuncio.com

Las empresas están denegando el permiso por entender que no hay un desarrollo reglamentario, la legislación no es clara y han dejado aspectos importantes sin desarrollar. Por ejemplo, no indica si es un permiso retribuido o no retribuido y, en el caso de que lo sea, no se especifica quién se va a hacer cargo de su abono, si se va a cotizar y quién se va a hacer cargo de esa cotización. Las interpretaciones son diversas, nuestra opinión, hasta que se desarrolle reglamentariamente o empiecen a publicarse las primeras sentencias, que aclaren...